28-Jähriger vermisst – er braucht dringend Medikamente!

Am vergangenen Samstag verschwand der 28-jährige Ruben Lennart Benthin aus einer betreuten Wohngruppe in Neugraben-Fischbek. Er verließ die Einrichtung – seitdem ist er spurlos verschwunden. Nun fahndet die Polizei öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Ruben Lennart Benthin ist 1,89 Meter groß, von schlanker Statur, hat krauses schwarzes Haar und trägt einen Vollbart. Laut Polizei ist er dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Beim Verlassen der Wohngruppe soll er zudem nicht wettergerecht gekleidet gewesen sein.

Die bisherige Suche führte noch nicht zum Auffinden des Vermissten. Das Landeskriminalamt Harburg führt die Ermittlungen.

Wer Ruben Lennart Benthin gesehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich unter 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden. Wer hingegen den Vermissten sieht, soll direkt den polizeilichen Notruf 110 wählen. (mp)