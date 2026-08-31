Er sprach einen Mann an, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte – und wurde mit einem Messer attackiert.

Ein 27-Jähriger ist in der Wetternstraße in Harburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 27-Jährige dort einen Unbekannten dabei beobachtet haben, wie dieser offenbar ein Fahrrad stehlen wollte. Als der 27-Jährige den mutmaßlichen Dieb gegen 0.45 Uhr ansprach, kam es zum Streit.

Zwei weitere Männer mischten sich ein. Sie griffen den 27-Jährigen an – und schlugen und stachen auf ihn ein.

Nach Angaben der Polizei flüchteten die drei Männer mit einer jungen Frau in Richtung des Harburger Bahnhofs. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er notoperiert. Er schwebt nun nicht mehr in Lebensgefahr.

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Messerangriff in Harburg: So sahen die Angreifer aus

Die Polizei fahndet seitdem nach den Tätern. Eine Festnahme gab es bisher noch nicht. Der mutmaßliche Fahrraddieb soll etwa 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll schwarze, lockige Haare haben.

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Ein weiterer Tatverdächtiger soll etwa 19 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und ebenfalls schlank sein. Seine Haare sollen ebenfalls lockig, schwarz und kurz gewesen sein. Die Begleiterin könnte rund 16 Jahre alt und zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß sein. Sie soll glatte, schulterlange blonde Haare haben. Zum dritten Mann liegt keine Beschreibung vor.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Verdächtigen geben können. Hinweise nehmen Polizeidienststellen oder das Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen. (mp)