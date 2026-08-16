Ein 24-Jähriger betritt betrunken die Gleise am Berliner Tor und legt damit den S-Bahn-Verkehr lahm. Die Bundespolizei greift ein.

Eine S-Bahn fährt in den Bahnhof Berliner Tor ein (Archivbild). picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Ein betrunkener 24-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag für eine Sperrung des S-Bahn-Verkehrs gesorgt. Bundespolizisten nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei entdeckte ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn gegen 0.25 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Berliner Tor (St. Georg) einen 24-Jährigen im Gleisbett. Daraufhin löste er sofort Alarm aus.

Mit 2,27 Promille: Mann sorgt für S-Bahn-Streckensperrung

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Bundespolizisten veranlassten umgehend eine Sperrung der Strecke und suchten den Bereich ab. Schließlich fanden die Beamten den jungen Mann im Gleisbereich und brachten ihn auf den Bahnsteig.

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Ein Atemalkoholtest attestierte dem 24-Jährigen einen Promillewert von 2,27. Laut dem Sprecher war der Mann derart alkoholisiert, dass er kaum noch sprechen konnte. Nach einem Präventionsgespräch und Ausnüchterung im Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.