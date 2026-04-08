24-Jähriger in Hamburg getötet – Polizei setzt Belohnung aus

Eine blutige Tat beschäftigt die Mordkommission in Hamburg: Anfang Februar wurde ein 24-jähriger Mann in Eißendorf schwer verletzt aufgefunden und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und setzt dafür eine Belohnung aus.

Rückblick: In der Nacht zum 7. Februar wird an der Straße Göhlbachtal der 24-jährige Kenneth Obinna schwer verletzt aufgefunden. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr und verstirbt kurz darauf in der Klinik. Laut Polizei sei der Student Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Auffindeort soll nicht der Tatort gewesen sein.

Tat könnte im Zusammenhang mit Geldforderungen stehen

Zuvor hatte sich das Opfer mit einem Bekannten (23) an einer Bushaltestelle an der Stader Straße Höhe Mehringweg getroffen. Dort sollen die beiden von maskierten Männern überfallen worden sein. Der 24-jährige Kenneth schleppte sich noch bis zur Straße Göhlbachtal und brach dort schwer verletzt zusammen. Seine Schwester sendete später über Social Media eine bewegende Botschaft.

Das könnte Sie auch interessieren: Scharfe Schüsse in Wohnviertel: Fenster von Wohnhaus durchschlagen

Laut Polizei könnte die Tat im Zusammenhang mit Geldforderungen stehen. Trotz intensiver Ermittlungen führte bislang keine Spur zu den Tätern. Deshalb wird nun eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise werden unter Tel. (040) 4286 56789 entgegengenommen.