Jugendbande gesprengt: Sie lockten Ihre Opfer in die Datingfalle

Raubserie im Hamburger Osten: Seit Mitte Mai kam es zu mehreren Überfällen. Dahinter soll eine Gruppe Jugendlicher stecken, die ihre Opfer mit Fake-Profilen in eine Falle gelockt und dabei mehr als 2000 Euro erbeutet haben soll. Jetzt hat die Polizei neun Verdächtige ermittelt.

Nach Angaben der Polizei nahmen die Jugendlichen über soziale Medien Kontakt zu Männern auf. Dabei sollen sie sich als junge Frau namens „Yasmin“ ausgegeben und Treffen mit den späteren Opfern vereinbart haben.

Mehrere Überfälle: Jugendliche erbeuteten mehr als 2000 Euro

Bei diesen Treffen – unter anderem in Curslack, Wandsbek und Farmsen-Berne – sollen die Jugendlichen die wartenden Männer mindestens fünfmal überfallen haben. Laut Polizei setzten sie dabei Gewalt ein, erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend.

Die Ermittler des Raubdezernats Bergedorf führten die Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Dabei gerieten neun Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren in den Fokus. Sie sollen zwischen dem 14. und 22. Mai insgesamt 2350 Euro erbeutet haben.

Polizei durchsuchte Wohnungen in Hamburg

Am vergangenen Freitag durchsuchten Ermittler fünf Wohnungen der Verdächtigen. Die Polizei stellte mehrere Beweismittel sicher und nahm acht Jugendliche vorläufig fest. Zwei 17-Jährige kamen anschließend in Untersuchungshaft, die anderen wurden wieder entlassen.

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Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft nun, ob die Tatverdächtigen auch für weitere ähnliche Taten verantwortlich sein könnten. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. (zc)