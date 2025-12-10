21-Jähriger gerät in Gegenverkehr – Frontalcrash in Hamburgs Norden

Es krachte am frühen Dienstagabend in Poppenbüttel: Ein Auto geriet beim Abbiegen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Vier Menschen wurden verletzt.

Ein 21-jähriger Fahrer war gegen 18.20 Uhr beim Abbiegen an der Kreuzung der Straßen Grevenau und Alte Landstraße mit einem anderen Auto kollidiert, so die Polizei. Die beiden Autos krachten frontal gegeneinander.

Unfall in Hamburg: Vier Menschen kamen in Klinik

Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Zwei 21-jährige Männer aus dem einen und ein Mann und eine Frau (beide 67 Jahre) aus dem anderen Auto wurden verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Die Autos wurden schwer beschädigt. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Weshalb der junge Mann in den Gegenverkehr geraten ist, ist noch unklar. (nf)