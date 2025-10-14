Großfeuer in Hamburg: Feuerwehr legt 2000 Meter Schlauch – Landwirte helfen mit

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Nacht in Fischbek: Auf einem Feld standen rund 200 Strohballen in Flammen. Landwirte kamen mit ihren Traktoren zur Hilfe.

Gegen Mitternacht brannte es an der Straße Dritte Meile in Fischbek lichterloh. Rund 200 Strohballen waren in Brand geraten. Schon aus der Ferne war der Feuerschein für die Einsatzkräfte deutlich sichtbar.

Großfeuer in Fischbek: Landwirte helfen der Feuerwehr

Um durchgängig löschen zu können, mussten sie rund 2000 Meter Schlauch zu einem Wasseranschluss legen. Zusätzlich wurden sie von zwei Landwirten mit ihren Traktoren unterstützt, die die Strohballen auseinanderzogen, wodurch ein größeres Ausmaß verhindert wurde.

Die Strohballen brannten kontrolliert aus. Verletzt wurde niemand. Gegen 4 Uhr in der Früh war der Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren beendet.