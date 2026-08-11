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Polizei
19-Jähriger raubt Hamburger Kiosk aus – und macht fatalen Fehler
Skurril: Ein Mann raubt einen Kiosk aus und haut ab. Warum die Flucht schon kurz danach endete.
Schwerer Raub in Finkenwerder: Am Montagabend hat ein 19-Jähriger bewaffnet einen Kiosk überfallen.
Die Einsatzkräfte wurde gegen 20.40 Uhr zum Kiosk in der Straße Steendiek gerufen, so die Polizei zur MOPO. Ein Mann war in den Kiosk gekommen, hatte den 28 Jahre alten Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er raubte mehrere Vapes (E-Zigaretten) und flüchtete.
Hamburg: So konnte der Täter gefasst werden
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Die Polizei fahndete nach dem Täter. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Dann die Überraschung: Der Täter kehrte zum Tatort zurück und wurde prompt vom Angestellten erkannt.
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Er wurde gegen 22.15 Uhr festgenommen. Verletzt wurde niemand. (nf)