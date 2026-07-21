Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19-Jährige in der Nacht zu Dienstag die elterliche Wohnung in der Heinrich-Plett-Straße verlassen – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nun wurde der Teenager wohlbehalten in NRW aufgefunden

Da der Vermisste auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen sei, wurde öffentlich nach ihm gesucht.

Eigengefährdung nicht ausgeschlossen

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Jonathan wird als 1,78 Meter groß beschrieben. Er hat mittellange, braune Haare und trug zuletzt eine graue Jeanshose, eine blaue Trainingsjacke und schwarze Sneaker. Außerdem soll der 19-Jährige einen roten Rucksack mit sich tragen.

Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass Jonathan am Dienstagabend am Bahnhof Meschede in Nordrhein Westfalen wohlbehalten aufgefunden wurde. (mp)