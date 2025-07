18-Jähriger in Bramfeld angeschossen – zwei Verdächtige geschnappt

Vor zwei Wochen wurde ein 18-Jähriger in Bramfeld angeschossen. Er schaffte es, sich schwer verletzt bis zu einer Abifeier zu schleppen, wo die Polizei gerufen wurde. Von den Tätern fehlte jede Spur – bis jetzt.

Der 18-Jährige soll am 13. Juli gegen 0.05 Uhr zunächst in einen Streit mit mehreren Männern geraten sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auf dem Rückweg, als ihnen die streitende Gruppe in der Werner-Otto-Straße auffiel. Sie versuchten zu schlichten – scheinbar erfolgreich.

Als die Rettungskräfte außer Sichtweite waren, eskalierte es dann allerdings völlig: Der 18-Jährige wurde angeschossen und schwer am Arm verletzt. Die Polizei rückte an und suchte vergeblich nach den Tätern.

Zwei Tatverdächtige in Hamburg und Mecklenburg festgenommen

Die Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Eine Spur führte sie zu zwei Männern im Alter von 30 und 33 Jahren, gegen die ein dringender Tatverdacht besteht, so die Polizei.

Der 33-Jährige konnte am Donnerstag in Hamburg festgenommen werden. Der 30-Jährige wurde in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) von Fahndern überrascht. Beide Verdächtige sollen jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind laut Polizei weiterhin unklar. (zc)