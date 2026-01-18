Dringende Suche: 18-Jähriger aus Hamburger Krankenhaus verschwunden

Die Polizei Hamburg fahndet öffentlich nach dem 18-jährigen Noah Leon T. aus Altona. Der junge Mann wird seit Freitagabend vermisst, nachdem er ein Krankenhaus in Rissen verlassen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte der 18-Jährige anschließend nicht zurück. Trotz intensiver Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, entschied sich die Polizei nun für eine Öffentlichkeitsfahndung und veröffentlichte ein Foto des Vermissten.

Noah Leon T. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und eine schlanke Statur. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe. Die Ermittlungen führt derzeit der Kriminaldauerdienst des Landeskriminalamts.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter der Telefonnummer 040 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer den 18-Jährigen sieht, wird gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. (rei)