18-Jährige mit Taschenlampe im S-Bahn-Tunnel. Lokführer schlägt Alarm. Was dann passierte.

Blick auf den Bahnsteig in den S-Bahnhof Reeperbahn. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Gefährliche Aktion: Mit einer Taschenlampe hat eine junge Frau nachts im Tunnel der Hamburger S-Bahn nach ihrem Rucksack gesucht. Ein Lokführer entdeckte die 18-Jährige im Gleisbereich.

Der 52-jährige Lokführer war am Donnerstag gegen 23.45 Uhr zwischen den Stationen Königstraße und Reeperbahn unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in die Station Reeperbahn sah er im Tunnel eine Frau mit einer Taschenlampe im gegenüberliegenden Gleisbereich.

Bahnhof Reeperbahn: Frau auf Gleis

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Der Bahnmitarbeiter informierte sofort die Notfallleitstelle der S-Bahn. Die betroffenen Gleise wurden vorübergehend gesperrt.

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Nach Angaben der Bundespolizei verließ die Frau anschließend den Tunnel. Über den Bahnsteig stieg sie in eine S-Bahn, die dort bereits eingefahren war.

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Bundespolizisten aus dem Polizeirevier Altona trafen wenig später am Einsatzort ein und holten die 18-Jährige zurück auf den Bahnsteig. Die junge Frau erklärte den Beamten, sie habe nach ihrem Rucksack gesucht. Weitere Angaben machte sie nicht. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Gleise waren insgesamt elf Minuten gesperrt, wodurch es zu Verspätungen der S-Bahnen kam. Um 0.07 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

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Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt erneut ausdrücklich davor, Bahnanlagen leichtsinnig zu betreten. Der Aufenthalt im Gleisbereich sei lebensgefährlich und verboten.

Züge könnten nicht ausweichen. Zudem seien die Bremswege häufig zu lang, um zu verhindern, dass Menschen im Gleis erfasst werden. Personen gefährdeten mit einem solchen Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch Reisende und Helfer. (mp)