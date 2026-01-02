17-Jährige Sudanez aus Eidelstedt wird vermisst

Seit vergangenem Sonntag, 28. Dezember 2025, wird die 17-jährige Sudenaz Milenova aus dem Stadtteil Eidelstedt vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ die Jugendliche ihre Wohnanschrift, um nach eigenen Angaben den Eidelstedter Platz aufzusuchen, und sagte zu, etwa 30 Minuten später wieder zu Hause zu sein. Nachdem sie nicht wie verabredet nach Hause kam, informierte die Mutter die Polizei.

In den darauffolgenden Tagen bestand noch vereinzelt telefonischer Kontakt (Videocalls) von mehreren Familienangehörigen mit der Vermissten. Dazu ergaben die Ermittlungen einen Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort von Sudenaz in der Friesenstraße im Stadtteil Hammerbrook.

Vermisst: Richter erlässt Öffentlichkeitsfahndung

Das Mädchen soll nicht altersadäquat geistig entwickelt sein, jedoch orientiert und mit der Nutzung des ÖPNV vertraut sein. Da die bisherige Suche der Polizei vergeblich war, hat heute ein Amtsrichter einen Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild erlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Deutscher (19) soll Angehörige im Urlaub getötet haben – Auslieferung beantragt

Die 17-Jährige wird so beschrieben: kräftige Statur, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, lange, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Mantel, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter 040 4286-56789 der bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie Sudenaz sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.