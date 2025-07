17-Jährige aus Hamburg vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Seit vergangenem Mittwoch wird die 17-jährige Aleksandra S. aus Osdorf vermisst. Bisher blieb die Suche erfolglos, nun fahndet die Polizei Hamburg mit einem Foto nach der Jugendlichen.

Laut Polizei hatte das Mädchen die Wohnung seiner Eltern in der Straße Achtern Born am Morgen des 23. Juli verlassen, war jedoch nicht in ihrer Berufsschule aufgetaucht. Wo sie sich seitdem aufhält, ist unklar. Die bisherige Suche blieb erfolglos. Die Polizei geht von einer Gefährdung aus.

Aleksandra S. wird vermisst

Zuletzt trug Aleksandra S. eine blaue Jeans, einen schwarzen Mantel und schwarze Schuhe. Sie ist zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß und schlank. Ihre Haare sind dunkelblond und lang.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll sich direkt beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (mp)