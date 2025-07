16 Taten in einer Nacht: Profi-Autoknacker geschnappt!

Sie sollen in einer Nacht mindestens 16 Autos geplündert haben: In Poppenbüttel nahmen Zivilfahnder in der Nacht zum Dienstag zwei Männer fest.

Das Duo soll auf mehreren Straßen im Stadtteil – darunter Alte Landstraße, Grasnelkenweg und Bilsenkrautweg – Fahrzeugteile wie Spiegelgläser und Rückfahrkameras entwendet haben. Die mutmaßliche Tatserie endete gegen 2.45 Uhr mit dem Zugriff der Einsatzkräfte.

Nach mehreren Diebstählen von Außenspiegeln und Rückfahrkameras an hochwertigen Fahrzeugen wie BMW, Mercedes und Audi war ein 42-Jähriger ins Visier des für Kfz-Delikte zuständigen Landeskriminalamts geraten.

Fahrzeug voller Beweismittel

Die Beamten verfolgten den Mann in der Nacht zum Dienstag und beobachteten, wie er gemeinsam mit einem Komplizen zwei geparkte Mercedes genau unter die Lupe nahm. Danach gingen die beiden zu einem abgestellten Peugeot auf der Alten Landstraße – und verstauten dort mutmaßliches Diebesgut.

Die Polizei kontrollierte das Duo – und wurde fündig: Im Wagen lagen mehrere Fahrzeugkameras, Spiegelgläser und weiteres mutmaßlich gestohlenes Material. Die Beamten nahmen die beiden Männer im Alter von 30 und 42 Jahren vorläufig fest.

Rund um die Alte Landstraße entdeckten die Einsatzkräfte noch in der Nacht 14 Autos, an denen Teile fachmännisch demontiert worden waren – acht davon direkt auf der Alten Landstraße. Weitere Tatorte waren unter anderem die Straße Stofferkamp, der Golddistelweg und der Grasnelkenweg. Am Vormittag meldeten Anwohner zwei weitere betroffene Fahrzeuge auf der Straße Minsbekkehre.

Die beiden mutmaßlichen Autoknacker wurden noch in der Nacht erkennungsdienstlich behandelt und kamen anschließend ins Untersuchungsgefängnis. Das LKA 152 prüft nun, ob sie auch für weitere Taten im Hamburger Stadtgebiet verantwortlich sind. Die Ermittlungen laufen.

Erst kürzlich erzielte die Polizei einen ähnlichen Erfolg: Nach monatelangen Ermittlungen gelang es den Beamten, eine Bande von Luxusauto-Dieben zu zerschlagen. (mp)