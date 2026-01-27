Dringende Suche: 16-Jährige aus Hamburger Krankenhaus verschwunden

Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der 16-jährigen Rawan A.T. aus dem Stadtteil Rahlstedt. Das Mädchen wird seit Montagabend vermisst.

Nach Polizeiangaben verließ die Jugendliche am Abend ein Krankenhaus in der Liliencronstraße und kehrte nicht zurück. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen wurde sie bislang nicht gefunden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete eine Richterin am Amtsgericht am Dienstag eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Vermisste aus Rahlstedt ist mit schwarzer Kleidung und roter Tasche unterwegs

Rawan A.T. ist etwa 1,75 Meter groß und hat lange braune Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose. Außerdem soll sie eine rote Tasche bei sich haben.

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt 145. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer die Jugendliche sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen.