Die Polizei befürchtet eine Eigengefährdung und sucht nun mit Foto nach der Jugendlichen.





Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der vermissten Marwa-Linda Adghir aus Harburg. Die 16-Jährige hat in der vergangenen Nacht ihre Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden.

Bisher blieb die Suche nach der Jugendlichen ohne Erfolg. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Lichtbildern an die Öffentlichkeit.

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16-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Marwa-Linda wird auf 15 bis 17 Jahre geschätzt, ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze, glatte, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze kurze Felljacke und eine braun-karierte Hose.

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Die Ermittlungen führt das LKA 181 in Harburg. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Wer Marwa-Linda sieht, möge bitte sofort den Notruf 110 wählen. (mp)