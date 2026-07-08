16-Jährige aus Harburg vermisst – Wer hat Marwa-Linda gesehen?
Die Polizei befürchtet eine Eigengefährdung und sucht nun mit Foto nach der Jugendlichen.
Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der vermissten Marwa-Linda Adghir aus Harburg. Die 16-Jährige hat in der vergangenen Nacht ihre Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden.
Bisher blieb die Suche nach der Jugendlichen ohne Erfolg. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Lichtbildern an die Öffentlichkeit.
16-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche
Marwa-Linda wird auf 15 bis 17 Jahre geschätzt, ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze, glatte, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze kurze Felljacke und eine braun-karierte Hose.
Die Ermittlungen führt das LKA 181 in Harburg. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Wer Marwa-Linda sieht, möge bitte sofort den Notruf 110 wählen. (mp)
Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen
Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:
Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de
Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.
Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de
Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de