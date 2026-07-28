16-Jährige aus Harburg vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Wer hat Marwa-Linda Adghir aus Harburg gesehen? Die 16-Jährige wird seit Samstag vermisst. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bisherigen Erkenntnissen nach hat die Jugendliche am vergangenen Samstag ihr Zuhause in der Straße Am Wall verlassen – und wird seitdem vermisst.

Da für die 16-Jährige eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten. Sie wird als 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Außerdem soll sie schwarze, glatte, schulterlange Haare haben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden beim Hinweistelefon der Polizei (040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, sollte sich umgehend beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (mp)