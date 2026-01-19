Überfall in Hamburg vor 15 Jahren wird zum Fall für „Aktenzeichen XY“

Warum überfielen Unbekannte ein Ehepaar, das zurückgezogen lebte und keine Wertgegenstände besaß? Ermittler hoffen auf neue Hinweise durch die Sendung „Aktenzeichen XY“.

Fast 15 Jahre sind seit der Tat vergangen. Nun wird der Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Osdorf ein Fall für die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 21. Januar.

Laut ZDF hatten zwei Täter am 11. Mai 2011 das zurückgezogen lebende Ehepaar überfallen. Dabei zerrten sie die Eheleute in den Keller und fesselten sie mit Kabelbindern und Klebeband.

Täter wählten Notruf – ihre Stimmen wurden aufgezeichnet

Sie durchsuchten das Haus, machten jedoch keine Beute. Kurz nach der Tat wählten sie selbst den Notruf. Die Stimmen der Täter wurden dabei aufgezeichnet.

Das Motiv sei nach wie vor völlig unklar, hieß es weiter. Das mittlerweile gestorbene Ehepaar lebte ohne bekannte Kontakte oder Verwandte und besaß keine erkennbaren Wertgegenstände. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise aus dem Umfeld der Opfer, um das Tatmotiv zu klären. (mp/dpa)