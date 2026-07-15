Freunde und Nachbarn berichten von Warnsignalen bei der tatverdächtigen Mutter. Polizei, Krankenhäuser und Sozialpsychiatrischer Dienst waren bereits vor der Tat mit der Frau befasst.

Moisha E. (15) wurde offenbar von der eigenen Mutter mit einem Beil getötet. Vor dem Tatort in Bramfeld haben Freunde und Schulkameraden Blumen, Bilder und Teddys abgelegt. Olaf Wunder/privat

Die Tat erschüttert die ganze Stadt: Ein 15-jähriges Mädchen ist tot. Tatverdächtig ist die eigene Mutter. Alissa E. soll ihre Tochter Moisha mit einem Beil getötet haben. Nun stellt sich die Frage: Könnte das Mädchen noch leben? Denn es mehren sich die Hinweise, dass die 43-Jährige schon seit längerer Zeit unter schweren psychischen Krisen litt. Freunde und Nachbarn berichten von Wahnvorstellungen, Suizidgedanken und selbstverletzendem Verhalten. Eine Nachbarin spricht von deutlichen „Warnsignalen“.

Innerhalb weniger Wochen waren Polizei und Rettungsdienst zweimal wegen Alissa E. im Einsatz. Beide Male wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, beide Male erhielt der Sozialpsychiatrische Dienst des Bezirksamts Wandsbek Kenntnis. Was anschließend geschah und ob die Warnsignale ernst genug genommen wurden, ist bislang nicht bekannt.

Fest steht: Die 15-jährige Tochter Moisha wurde in der Nacht zu Sonntag tot in der Wohnung ihrer Mutter an der Berner Chaussee in Bramfeld gefunden. Die Jugendliche war blutüberströmt und wies nach Angaben der Polizei Spuren „massiver Gewalteinwirkung“ auf.

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Alissa E. soll ihre Tochter mit einem Beil getötet haben – von 50 Hieben ist die Rede. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die mutmaßliche Tatwaffe bislang nicht offiziell bestätigt. Auch zur genauen Todesursache und zur Art der Verletzungen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Moisha wollte sich offenbar mit ihrer Mutter versöhnen

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Die 15-Jährige lebte in einer Jugendwohngruppe und soll ihre Mutter am Wochenende besucht haben, um sich mit ihr zu versöhnen. Als Moisha am Samstagabend nicht wie vereinbart zurückkehrte, meldete eine Betreuerin sie als vermisst.

Polizisten fuhren daraufhin zur Wohnung von Alissa E. an der Berner Chaussee. Dort stießen sie auf ein verschlossenes Zimmer. Die 43-Jährige soll sich zunächst geweigert haben, es zu öffnen. Bei dem anschließenden Gerangel habe sie einen Beamten leicht verletzt.

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Als die Einsatzkräfte das Zimmer schließlich betraten, fanden sie Moisha leblos darin. Auch an den Wänden sollen sich zahlreiche Blutspuren befunden haben. Kurz vor 2 Uhr stellte ein Notarzt den Tod der 15-Jährigen fest.

Was dem Treffen zwischen Mutter und Tochter vorausging und was sich in den Stunden vor Moishas Tod abspielte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die detaillierten Schilderungen aus der Wohnung sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Freunde berichten von schweren psychischen Krisen

Mehrere Menschen aus dem Umfeld von Alissa E. berichten, ihr psychischer Zustand habe sich in den Monaten vor Moishas Tod deutlich verschlechtert. „Sie hatte schwere psychische Probleme“, sagt eine Nachbarin zum „Abendblatt". Sie habe versucht, der Frau zu helfen und ihr Tipps gegeben, wie sie schneller einen Therapieplatz bekommen könne. „Ich denke, wenn sie professionelle Hilfe gehabt hätte, hätte sich das alles verhindern lassen.“

Eine Freundin, Jana L., berichtete, Alissa E. habe immer wieder suizidale Gedanken und Wahnvorstellungen gehabt. Von Oktober 2025 bis Januar 2026 sei sie in der Psychiatrischen Klinik Ochsenzoll behandelt worden. Nach Angaben der Freundin nahm die 43-Jährige Psychopharmaka, setzte diese später jedoch ab. Sie habe gesagt, die Medikamente würden sie „verrückt machen“. Danach seien die Wahnvorstellungen immer stärker geworden.

Die junge Bramfelderin wurde nur 15 Jahre alt: Moisha E. privat

So soll Alissa E. behauptet haben, ihre jüngere Tochter bedrohe sie mit einem Messer. In ihrer Wohnung habe sie außerdem die Sprechanlage abgerissen, weil sie geglaubt habe, Polizei und Jugendamt hörten sie ab. Diese Angaben aus dem persönlichen Umfeld der Tatverdächtigen sind bislang nicht behördlich bestätigt.

Zwei Polizeieinsätze vor Moishas Tod

Bestätigt sind zwei Polizeieinsätze innerhalb weniger Wochen: Am 28. April fand Jana L. die 43-Jährige nach eigenen Angaben mit einer Stichverletzung in der Brust in ihrer Wohnung. Alissa E. sei allein gewesen, habe jedoch von einem Einbrecher gesprochen. Die Freundin habe die Wunde erstversorgt und Polizei und Rettungsdienst gerufen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte Hinweise darauf, dass sich Alissa E. selbst verletzt haben könnte. Deshalb wurde der Sozialpsychiatrische Dienst des Bezirksamts Wandsbek über den Vorfall informiert.

Am 10. Mai kam es zu einem weiteren Einsatz. Bekannte berichten, Alissa E. sei nach einem Streit in einen Keller gegangen und habe dort begonnen, ihren Kopf gegen eine Wand zu schlagen. Auch diesen Einsatz bestätigte die Polizei gegenüber dem „Abendblatt". Die Beamten trafen die 43-Jährige mit leichten Verletzungen in einem Kellerabteil an. Sie äußerte Suizidabsichten, erklärte zugleich aber, von einer anderen Person geschlagen worden zu sein. Die Polizei leitete erneut ein Strafverfahren ein. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Wegen ihres psychisch auffälligen Verhaltens wurde auch diesmal der Sozialpsychiatrische Dienst informiert. Eine Freundin kritisiert im „Abendblatt“, die Frau sei wenig später wieder entlassen worden: „Sie haben ihr ein Pflaster auf die Wunde geklebt und sie nach Hause geschickt.“

Was geschah nach den Warnsignalen?

Auf die Frage der MOPO, ob möglicherweise Warnsignale ignoriert wurden und ob Moisha noch leben könnte, wenn anders gehandelt worden wäre, äußerte sich das Bezirksamt nicht inhaltlich. Sprecherin Patricia Pickuth teilte mit, dass „aufgrund des Sozialdatenschutzes“ zu dem Fall keine Stellung genommen werde.

Wurde offenbar von der eigenen Mutter mit dem Beil erschlagen: Moisha E. (15). privat

Damit bleibt offen, ob Alissa E. nach den Vorfällen psychiatrisch weiterbehandelt wurde und welche Erkenntnisse Polizei, Krankenhäuser und Sozialpsychiatrischer Dienst über ihren Zustand hatten. Ungeklärt ist zudem, ob es konkrete Hinweise auf eine mögliche Gefahr für Moisha oder andere Menschen gab.

Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob die beteiligten Stellen ihre Informationen untereinander austauschten und die verschiedenen Vorfälle gemeinsam bewerteten. Nach Moishas Tod stellt sich damit weiter die Frage, was den Behörden vor der mutmaßlichen Tat bekannt war – und welche Konsequenzen sie daraus zogen.

Nachbar: Alissa E. litt unter der Trennung von ihren Kindern

Auch die familiäre Situation soll die 43-Jährige stark belastet haben. Ein Nachbar sagte der MOPO, das Jugendamt habe ihre Kinder aus dem Haushalt genommen, weil Alissa E. nicht in der Lage gewesen sei, sich um sie zu kümmern. Unter der Trennung habe sie sehr gelitten. Die Frau, die bis dahin sehr dick gewesen sei, habe stark an Gewicht verloren, sich zunehmend zurückgezogen und häufig traurig gewirkt.

Die Angaben des Nachbarn sind von den zuständigen Behörden bislang nicht bestätigt. Auch der genaue Sorgerechtsstatus ist weiterhin unklar. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, Alissa E. sei offenbar nicht sorgeberechtigt gewesen, diese Angabe später jedoch korrigiert. Nach Informationen der „Bild“ soll eine Tochter bereits volljährig sein. Eine weitere, jüngere Tochter lebe demnach in einer Pflegefamilie.

Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft

Alissa E. wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch am Tatort festgenommen. Am Montag erließ ein Haftrichter Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Die 43-Jährige sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen zu ihrem psychischen Zustand an. Dabei soll insbesondere geklärt werden, ob und in welchem Umfang sie zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt schuldfähig war.

Sollten die weiteren Untersuchungen ergeben, dass die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, könnte Alissa E. aus der Untersuchungshaft in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt werden. Offiziell bestätigt ist bislang lediglich, dass es Anhaltspunkte für eine mögliche psychische Erkrankung gibt.