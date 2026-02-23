15-jährige vermisst – zuletzt trug sie eine weiße Jacke

Ein 15-jähriges Mädchen ist in Alsterdorf verschwunden – bereits seit vergangener Woche. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Haben Sie Haifaa Dakhir Mahmood gesehen? Das Mädchen wird seit vergangenem Donnerstagabend vermisst. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos blieben, bittet diese jetzt die Öffentlichkeit um Hinweise.

Die 15-Jährige hatte die Jugendeinrichtung in der Feuerbergstraße in Alsterdorf am Abend des 19. Februar verlassen, danach wurde sie nicht mehr gesehen.

Wer Haifaa sieht, soll sich direkt bei der 110 melden

Haifaa ist 1,60 Meter groß, hat lange braune Haare und eine schlanke Statur. Zuletzt soll sie eine weiße Jacke getragen haben. Ihr Erscheinungsbild könnte auch auf 16 Jahre geschätzt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder direkt bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, wird gebeten, stattdessen den Notruf 110 zu wählen.