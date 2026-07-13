Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Bramfeld gibt es neue Erkenntnisse.

In diesem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld wurde die 15-Jährige entdeckt. CityNewsTV

Nach dem Fund einer getöteten 15-Jährigen in einer Wohnung in Bramfeld hat ein Haftrichter am Montag Untersuchungshaft gegen die 43 Jahre alte Mutter angeordnet. Die Frau steht im Verdacht, ihre Tochter brutal getötet zu haben.

Die Jugendliche war am Samstagabend zunächst als vermisst gemeldet worden. Sie lebte in einer Jugendwohnung und war nach einem Besuch bei ihrer Mutter nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurückgekehrt.

Bei der anschließenden Suche überprüften Polizeibeamte die Wohnung der 43-Jährigen in Bramfeld und fanden die 15-Jährige dort leblos in ihrem Kinderzimmer. Nach Angaben der Ermittler wies das Mädchen „Spuren massiver Gewalteinwirkung“ auf.

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Tochter getötet: Richter erlässt Haftbefehl

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen. Die Mutter wurde noch in der Nacht festgenommen. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

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Die 43-jährige Deutsche wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Nach Angaben der Polizei könnte die Frau psychisch erkrankt sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (rei)