15-Jährige Hamburgerin büxt nach Lübeck aus – dann verschwindet sie

Die Hamburger Polizei sucht nach einem 15-jährigen Mädchen, das aus einer Wohnunterkunft in Alsterdorf nach Lübeck verschwunden ist. Sie könnte in Gefahr sein.

Wie die Beamten mitteilten, fuhr die gesuchte Natalia Khoperia am 21. Juli entgegen einer Absprache nach Lübeck. Sie lebt derzeit in einer Wohnunterkunft in Hamburg-Alsterdorf. Weil seit ihrem Verschwinden weder ihre Betreuer noch die Polizei Kontakt zu ihr aufnehmen konnten und das Mädchen in Gefahr sein könnte, wird jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Natalia Khoperia (15) ist nach Angaben der Ermittler etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur, rötliche, schulterlange Haare und ein Zungenpiercing.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeiwache zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, bittet die Polizei um einen sofortigen Anruf auf der 110. (prei)