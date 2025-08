14-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Spurlos verschwunden: Die 14-jährige Josephi-Marie Schmid wird seit mehr als 24 Stunden vermisst. Die Polizei bittet mit einem Foto um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen zuletzt am Montag (4. August) gesehen – es kehrte nicht wie verabredet in das Elternhaus in Hamburg-Lohbrügge zurück.

Eine Gefährdung des Mädchens kann nicht ausgeschlossen werden – sämtliche bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Daher wendet sich die Polizei nun mit einem öffentlichen Fahndungsaufruf an die Bevölkerung.

Die Vermisste fährt gerne mit der Bahn

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Es ist korpulent, hat blonde, lockige Haare und war zuletzt mit einer grauen Jogginghose sowie einem schwarzen T-Shirt mit der Zahl „92“ darauf bekleidet. Dazu trug es schwarz-weiße Sportschuhe und einen schwarzen Rucksack.

Nach Angaben der Polizei nutzt die Jugendliche häufig den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere Bahnverbindungen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer Josephi-Marie sieht, sollte umgehend den Notruf 110 wählen. (mp)