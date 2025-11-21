Sophie (14) traf sich mit einer Freundin – und kam nicht mehr nach Hause zurück

Sie traf sich mit einer Freundin in Bergedorf – und kam nicht mehr nach Hause zurück: Seit Mittwochnachmittag wird die 14-jährige Sophie T. aus Hamburg-Lohbrügge vermisst.

Die bisherigen Suchmaßnahmen des Landeskriminalamts blieben ohne Erfolg. Deshalb hat die Polizei nun ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

14-Jährige aus Hamburg vermisst

Sophie T. ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank und hat längere dunkle Haare, die teilweise rot gefärbt sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, einen hellen Kapuzenpullover und dunkle Schuhe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040-4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer Sophie T. sieht, sollte sich direkt an den Notruf 110 wenden. (tst)