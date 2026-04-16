13-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Schon wieder ein schwerer Unfall mit einem Kind: Am späten Mittwochabend ist ein 13-Jähriger in Hamburg-Stellingen von einem Autofahrer erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten das Kind am späten Mittwochabend ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Schwerer Unfall: Kind soll plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein

Nach ersten Erkenntnissen sei der Junge aus einem Busch auf die Fahrbahn getreten und habe die Straße unachtsam und zügig überquert, weil er seine Familie auf der anderen Straßenseite gesehen habe. Dabei wurde der Junge angefahren. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es.

Erst kurz zuvor war ein Zwölfjähriger in Wilstorf tödlich verunglückt: Er wurde am Mittwochnachmittag von einem Lkw-Fahrer erfasst. Jede Hilfe kam zu spät. (dpa/mp)