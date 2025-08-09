13-Jähriger fällt vor einfahrende S-Bahn – und tut das einzig Richtige
Am S-Bahnhof Neuwiedenthal ist ein Teenager am Samstagmittag nur knapp dem Tod entgangen. Er war in das Gleisbett gefallen, direkt vor eine einfahrende S-Bahn.
Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden die Beamten und die Feuerwehr um 13.15 Uhr zum Bahnhof Neuwiedenthal gerufen. Dort war ein 13-Jähriger an der Bahnsteigkante ins Stolpern gekommen und ins Gleisbett gefallen.
Schutzraum unter dem Gleis rettet Teenager das Leben
Der Triebwagenführer einer S-Bahn, die gerade in den Bahnhof einfuhr, leitete eine Notbremsung ein. Im letzten Moment konnte sich der 13-Jährige in den sogenannten „Unterrollraum“ unter dem Bahnsteig retten, den es an allen Stationen zu genau diesem Zweck gibt.
Lesen Sie auch: „Meine ganze Existenz“: Beliebtes Café braucht nach Feuer dringend Hilfe
Zeugen holten den zum Glück nur leicht verletzten Jugendlichen aus seiner Notlage, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.