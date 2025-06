Sie sieht aus wie 16 und ist schon einmal ausgerissen: Wer hat Aaliyah (12) gesehen?

Seit Samstagabend wird ein Mädchen aus der Fährstraße in Wilhelmsburg vermisst. Die 12-Jährige ist nach Polizeiangaben am Samstag nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause zurückgekehrt. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr.

Aaliyah Jolie F. hat am Samstag ihr Zuhause in Wilhelmsburg verlassen. Bis Montag war sie nicht wieder aufgetaucht – und wurde nun von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde das etwa 1,60 Meter große Mädchen in einem engen, roten Langarmkleid und mit einer braunen „Louis Vuitton“-Handtasche. Sie hat schulterlange, lockige, schwarze Haare und sieht laut Polizei eher wie eine 16- bis 19-Jährige aus.

Polizei bittet um Hinweise

Es ist nicht das erste Mal, dass Aaliyah von zu Hause ausreißt: Im vergangenen Sommer war sie bereits mehrere Tage lang verschwunden, bevor sie zu Hause wieder aufgetaucht war. Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort des Kindes bittet die Polizei darum, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. (mm)