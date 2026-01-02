11-Jähriger in Hamburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

In Hamburg wird seit Donnerstagnachmittag ein 11-jähriges Kind in aus Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der 11-jährige Felipe Leonardo Gimenez-Berisha am Donnerstag zusammen mit seinem Bruder die elterliche Wohnung an der Rotenhäuser Straße verlassen. Der Bruder sei in einer Wohneinrichtung untergebracht.

Polizei sucht Hinweise

Seither fehlt von Felipe, der geistig nicht altersgerecht entwickelt ist, jede Spur. Der Junge ist etwa 1,50 Meter groß. Er hat schwarze Haare und war zuletzt mit einem Godzilla-T-Shirt, einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen oder grauen Hose bekleidet.

Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.