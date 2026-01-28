mopo plus logo
Rund 1000 Menschen demonstrierten am Abend, um ihre Solidarität mit den Kurden zu zeigen und auf deren Schicksal aufmerksam zu machen. Foto: Lenthe-Medien/Reimer

  • Harburg

Wieder Großdemo für Rechte der Kurden in Hamburg

Rund 1000 Menschen demonstrieren aktuell gegen die Angriffe auf die kurdische Autonomieregion in Syrien.

Ab 17 Uhr versammelten sich die vorwiegend jungen Menschen auf dem Seeveplatz vor dem Marktkaufcenter in Hamburg-Harburg. Von dort aus zogen sie bisher friedlich durch die Moorstraße und über den Harburger Ring.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem werden Gebäude wie die Moschee am Krummholzberg von behelmten Beamten geschützt. Im Feierabendverkehr von Harburg gibt es erhebliche Probleme rund um die Harburger Innenstadt.

