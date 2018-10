„Für mich selbstverständlich“: Wie Julia I. ein Einbrecher-Trio stoppte

Nachdem die Einbruchszahlen seit August dieses Jahres wieder gestiegen sind und die Hamburger Polizei mehr denn je auf die Mithilfe aller Hamburger angewiesen ist, ist sie ein Beispiel dafür, wie gelungene Hilfeleistung aussehen kann: Julia I. (33) aus Hohenfelde.

Es war ein Abend Ende September, als die 33-Jährige mit ihrem Mann und ihrem Baby vor ihrem Wohnhaus geparkt hatten. Zu diesem Zeitpunkt war es schon dunkel, nicht mehr viele Menschen liefen auf den Straßen. Dann raschelte etwas im Gebüsch. „Ich sah plötzlich zwei Männer aus dem Gebüsch springen, auch ein dritter kam dazu“, beschreibt I. die Momente kurz bevor sie ihre Haustür öffnen wollten. „Sie rannten zu einem Auto und gaben Gas. Das alles war so verdächtig, immerhin wohnen wir in einer 30er-Zone.“ Die 33-Jährige macht das einzig Richtige: Sie rief die Polizei.

Verdächtige sitzen seitdem in U-Haft

Durch ihr schnelles Handeln und ihre gute Täterbeschreibung hielt die Polizei das verdächtige Fahrzeug noch in Tatortnähe an und nahm die drei Männer aus Osteuropa samt Beute fest. Sie sitzen seitdem in U-Haft. „Für ihr vorbildliches Eintreten möchte ich Ihnen danken“, sagte LKA-Chef Frank Martin Heise auf der Pressekonferenz am Montag im Polizeipräsidium am Bruno-Georges-Platz. Dazu überreichte er ihr einen Blumenstrauß. „Es ist das, was wir uns von jedem Hamburger wünschen: Rufen Sie beim allerkleinsten Verdacht wirklich immer die Polizei.“

Für die gebürtige Bayerin ist der ganze Medienrummel etwas unangenehm. „Ich habe so einen gigantischen Zuspruch von allen Seiten erhalten für etwas, was für mich selbstverständlich ist. Wir leben in einer Gemeinschaft, wo jeder für jeden da sein sollte.“ Sie ist sich jedenfalls sicher: Sie würde immer wieder so handeln.