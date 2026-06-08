Fußball-Influencer Jacky Barca hat am Wochenende in Hamburg gedreht. Warum Hunderte Jugendliche in die City strömten und am Ende sogar die Polizei kommen musste.

Er dribbelt, rennt und geht mit seinen Fans ruppig um: Der Fußball-TikToker Jacky Barca war am Wochenende für Dreharbeiten in Hamburg – und sorgte mehrfach für Eskalationen. Hunderte Jugendliche bedrängten den 24-Jährigen am Samstag auf St. Pauli und am Sonntag in der City. Darunter waren nicht nur Fans, sondern auch Hater – schließlich musste die Polizei einschreiten.

Gegen 20.15 Uhr startete Barca am Samstag auf einem Straßenfest in der Bernhard-Nocht-Straße und drehte Videos für seine mehr als 50.000 Follower. Sein Konzept ist simpel: In Fußgängerzonen fordert er Jugendliche zu Ein-gegen-Eins-Duellen am Ball heraus. Dabei provoziert der Mann mit den Schweißbändern gern seine Teilnehmer mit markigen Sprüchen und wertet sie ab.

So auch in Hamburg. Hier spielte Barca mit einem Jungen namens Mamadu, den er immer wieder „Mr. Bla blu blu” oder „Mamadu Boy” nannte und ihn mit Sprüchen wie „Das war gar nichts“ heruntermachte. Kurz darauf brach Barca den Dreh ab und die Situation eskalierte.

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Attacke auf TikToker Jacky Barca: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Auf Videos ist zu sehen, wie Hunderte Jugendliche hinter dem TikToker herrennen und „Jacky” rufen. Plötzlich kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einzelnen Jugendlichen, aus deren Gruppe heraus eine Person Pfefferspray einsetzt und Barca verletzt. Dies bestätigt die Polizei auf MOPO-Anfrage.

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Polizisten nahmen Barca daraufhin zu seiner eigenen Sicherheit in Gewahrsam und brachten ihn zu einem Polizeikommissariat. Dort nahmen die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

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TikToker Jacky Barca sorgt in Hamburg für Wirbel

Doch schon am Sonntag zeigte sich Barca erneut in der Innenstadt nahe der Mönckebergstraße, wie mehrere TikTok-Videos belegen. Offenbar hatte der Influencer sogar selbst verkündet, wann er sich wo aufhalten würde. Erneut wurde er von Hunderten Jugendlichen verfolgt und benötigte Polizeischutz.

Jacky Barcas Statement zu dem Wochenende in Hamburg: „Es waren sehr viele Fans da, aber es waren auch sehr viele Hater da. Ja, es stimmt, ich wurde gepfeffert, aber es hat mich nicht krass erwischt. Und derjenige wird auf jeden Fall seine Konsequenzen tragen.”

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Erst vor wenigen Tagen hatte Barca in Würzburg für ähnliche Szenen gesorgt. Dort hatte der Influencer mehrere Geschäfte in der Innenstadt besucht, die daraufhin von Hunderten Jugendlichen verwüstet worden waren. Auch in Würzburg musste am Ende die Polizei einschreiten.