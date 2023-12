Bei einem tragischen Unfall kurz vor Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baumstumpf am Straßenrand gekracht.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr an die Holmer Straße gerufen worden. Von dort sei ein schwerer Unfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet worden. Aufgrund dieser Meldung rückten mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen sowie ein Notarzt an.

Fahrer verliert bei Wedel Kontrolle über Transporter

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Fahrer eines Transporters einer Baufirma aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen kam von der Straße ab und krachte frontal in einen Baumstumpf am Straßenrand.

Der Mann sei in dem Wrack eingeklemmt gewesen. Er verstarb noch, bevor die Retter ihn aus dem Wrack befreien konnten. Die Holmer Straße wurde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.