Starker Qualm: Großalarm für Feuerwehr in Hamburg

In Barmbek-Süd gab es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Appartementhaus, in dem auch eine Bowling-Bahn untergebracht ist, wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Wegen der Vielzahl der Notrufe wurde die 2. Alarmstufe ausgelöst.

Laut Feuerwehr gingen gegen 13.30 Uhr mehrere Notrufe aus einem Hochhaus an der Wagnerstraße ein. Die Anrufer meldeten starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des Hauses. Weil von einem größeren Brand ausgegangen werden musste, wurde die zweite Alarmstufe ausgelöst.

Feuerwehr löst 2. Alarmstufe aus

Mehrere Löschzüge rückten an. Rund 25 Retter waren im Einsatz. Doch schon wenig später konnte Entwarnung gegeben werden. Es brannte Unrat im Müllschlucker-Schacht. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Nach gut 30 Minuten rückten sie wieder ab.