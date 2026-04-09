Schwerer Unfall im Norden: Fahrer aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Vor einem Militärflugplatz im Kreis Schleswig-Flensburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Die dort stationierte Feuerwehr rückte an. Soldaten leisteten Erste Hilfe.

Zu dem Unfall kam es gegen 9.40 Uhr auf der Bennebeker Chaussee in Kropp, direkt vor der Kaserne des Luftwaffengeschwaders 51. Dort war ein Mann (56) in einem Golf-Cabrio unterwegs und soll – laut Polizei mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit – von der Fahrbahn angekommen sein. Das Auto kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Unfall: Schwerverletzter mit Hubschrauber in Klinik transportiert

Laut einer Polizeisprecherin wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Als Ersthelfer waren Sanitäter und Soldaten der Flugplatzfeuerwehr am Einsatzort und versorgten den 56-Jährigen.

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Danach wurde das Unfallopfer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel transportiert. Die Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten rund eine Stunde lang voll gesperrt.