Nach Unfall: Laster blockiert Autobahn im Norden

Für Stillstand sorgte in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw im Baustellenbereich auf der A23 bei Pinneberg.

Zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Nord in Fahrtrichtung Norden war der Lastwagen um kurz vor 3 Uhr nach rechts gegen die Leitplanke gefahren und kam nicht mehr eigenständig aus der Bankette heraus. Für die dahinter fahrenden Fahrzeuge war dadurch kein Weiterkommen mehr möglich. Sie mussten teilweise durch die Polizei zurückgeführt werden, was jedoch viel Zeit in Anspruch nahm.

Auf der Gegenfahrbahn wurde die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert. Gegen 5.10 Uhr traf dann ein Bergungsunternehmen ein, welches den Lkw wieder auf die Straße zog. Wegen der Baustelle ist an dieser Stelle nur eine Spur in Richtung Norden befahrbar.