Rätselhafter Unfall: Verletzter Motorradfahrer per Helikopter in Klinik geflogen

Bei einem Unfall in Horneburg (Landkreis Stade) ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer verletzt worden, und zwar so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Autofahrer hatten den Biker auf der Straße liegend entdeckt. Die Polizei versucht nun, zu ermitteln, warum der Mann mit seiner Maschine zu Boden gestürzt ist.

Autofahrer wurden auf den am Boden liegenden Biker aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Sie waren es auch, die den Notruf wählten und den Rettungsdienst informierten.

Polizei sperrt Straße für Heli-Landung

Die Retter übernahmen die Versorgung des Bikers, schätzten seine Verletzungen aber als derart schwer ein, dass ein sofortiger Transport ins Krankenhaus nötig wurde. Dafür wurde ein Rettungshubschrauber aus Hamburg bestellt – dieser landete kurz vor der A26-Abfahrt. Die Polizei hatte zuvor die Straße abgesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus nach Hamburg. Nach ersten Informationen soll keine Lebensgefahr bestehen. Die Identität des Mannes war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und will insbesondere klären, wieso der Biker überhaupt stürzte. (dg)