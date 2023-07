Zwölfjähriger soll für drei Überfälle auf Fußgänger mitverantwortlich sein

Mitte Juni sind in Ohlsdorf innerhalb nur weniger Stunden drei Passanten überfallen worden. Der Tatort war immer derselbe: der Fußweg zwischen Beisser- und Nordheimstraße. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige geschnappt

Ein 17-Jähriger und ein zwölf Jahre alter Mittäter sind mutmaßlich für drei Überfälle am 20. Juni verantwortlich, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Während der Jüngere noch strafunmündig sei, befinde sich der ältere Verdächtige in Untersuchungshaft.

Hamburg: 17-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme – drei Polizist:innen verletzt

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr soll das Duo drei Fußgänger:innen in Ohlsdorf überfallen haben. Einer 85 Jahre alten Frau rissen sie die Handtasche von der Schulter. Einem 28-Jährigen wollten sie zunächst das Handy und dann den Rucksack klauen – ohne Erfolg.

Einer 76-Jährigen klauten sie wenige Minuten später die Handtasche. Die Tatorte befanden sich jeweils auf dem Fußweg zwischen Beisser-und Nordheimstraße. Die Täter seien laut Polizei mehrfach in eine angrenzende Grünanlage geflüchtet.

Zunächst sei der Zwölfjährige in den Fokus der Ermittler:innen geraten, „wenig später“ auch der 17-Jährige. Mutmaßlich sei der Ältere der Haupttäter. Am vergangenen Freitag wurde der Jugendliche, der in einer Wohneinrichtung leben soll, festgenommen. Dabei habe er „erheblichen Widerstand“ geleistet und drei Polizist:innen leicht verletzt.