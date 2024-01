Im Norden: Auto rammt Trecker von der Straße – zwei Verletzte

In Kisdorf (Kreis Segeberg) ist es am Donnerstagmittag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Auto ist auf einen Trecker aufgefahren und hat sich danach überschlagen. Es gab zwei Verletzte.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sind die Retter gegen 12.30 Uhr zur Segeberger Straße gerufen worden. Dort hat sich ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Trecker ereignet. Weil Verletzte und eine eingeklemmte Person gemeldet wurden, rückte ein Großaufgebot und der Notarzt an.

Trecker in Graben – Auto überschlagen

Laut Polizei hat sich der Unfall am Ortsausgang zugetragen. Der Fahrer eines Toyota ist auf einen Trecker aufgefahren. Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde in einen Graben gedrückt, der Pkw hat sich überschlagen und landete auf dem Dach. Sowohl der Trecker-Fahrer als auch der Insasse im Toyota, der aus dem Auto befreit werden musste, kamen in eine Klinik.