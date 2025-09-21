Illegales Wendemanöver? Sieben Verletzte bei Unfall im Norden

Großeinsatz im Kreis Dithmarschen: Bei einem Unfall in Stelle-Wittenwurth sind am Sonntagnachmittag sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste in eine Klinik geflogen werden.

Nach ersten Informationen der Polizei wollte ein Mann im Volkswagen von einem Parkplatz an der B5 aus offenbar unerlaubt wenden und übersah dabei einen herannahenden Ford, in dem eine fünfköpfige Familie saß – es kam zum Zusammenstoß.

Unfall auf der B5: Mann in Lebensgefahr

Der Aufprall war derart heftig, dass nicht nur die Airbags auslösten und die Fahrzeuge schwer beschädigt wurden, sondern der VW-Fahrer und seine Begleiterin wurden schwer verletzt; der Mann derart schwer, dass ein Helikopter an die Unfallstelle beordert wurde, um den Mann in ein Krankenhaus zu fliegen. Der Notarzt stufte seine Verletzungen als lebensgefährlich ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

Die fünf Insassen im Ford wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine Vielzahl an Rettungswagen war vor Ort, um sich um alle Verletzten zu kümmern. Die Polizei sperrte mit Streifenwagen die Straße, sicherte die Maßnahmen.

Die Beamten ließen für die Rekonstruktion des Unfalls einen Sachverständigen kommen, der Spuren dokumentierte. Die B5 war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet, die an dem Unfall beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Es kam zu Staus. (dg)