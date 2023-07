HVV-Bus muss scharf bremsen: drei Verletzte

Während einer Fahrt der Linie 12 musste ein Hamburger Busfahrer am Mittwoch eine sogenannte Gefahrenbremsung ausführen. Drei Fahrgäste wurden verletzt.

Der Bus war am späten Vormittag gegen 11.30 Uhr in Richtung Allermöhe unterwegs. Auf Höhe des Ludwig-Rosenburg-Rings in Lohbrügge musste der Fahrer so scharf bremsen, dass mehrere Fahrgäste gestürzt sind.

Lohbrügge: Drei Verletzte nach Gefahrenbremsung

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kamen drei Personen verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei musste die Fahrbahn in Richtung Innenstadt zeitweise absperren. Weshalb der Busfahrer zur Gefahrenbremsung greifen musste, war am Nachmittag noch unklar. (fbo)