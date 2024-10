Nass geregnetes Flatterband und blutverschmierte Einweghandschuhe sind die Überbleibsel der tödlichen Auseinandersetzung in Billstedt. In einer Wohnung an der Straße Hauskoppel war am Samstagnachmittag ein Streit zwischen drei Personen eskaliert. Ein Mann starb, ein weiterer wurde schwer verletzt. Nachbarn berichten, wie sie die Gewalteskalation mit anhören mussten.