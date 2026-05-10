Beim Überholen? Motorradfahrer kollidiert mit Trecker – schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Der Rettungsdienst hat am Sonntag einen schwer verletzten Motorradfahrer behandeln müssen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Den ersten Ermittlungsergebnissen nach war der Motorradfahrer um kurz nach 12 Uhr auf der Sachsenwaldstraße in Kasseburg unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Treckergespann kam. Möglich, dass der Treckerfahrer links auf ein Feld biegen und der Motorradfahrer mit seiner Suzuki gleichzeitig links überholen wollte.

Polizei will Unfall rekonstruieren

Zunächst behandelte der Rettungsdienst den Schwerverletzten, kurz darauf löste ein Notarzt ab, der den Mann ins Krankenhaus begleitete. Sein aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Die Polizei hatte für die Unfallaufnahme und die Maßnahmen des Rettungsdienst die Straße gesperrt. Um den Unfall rekonstruieren zu können, verständigte sie zudem einen Sachverständigen. (dg)