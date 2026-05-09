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Feuerwehrkräfte löschen den Brand im Inneren des Toiletten-Containers.

Feuerwehrkräfte löschen den Brand im Inneren des Toiletten-Containers. Foto: JOTO

  • Drochtersen

Regionalligaspiel: Plötzlich brennt es im Gäste-WC

Am Rande eines Fußball-Regionalligaspiels im Landkreis Stade hat es am Freitag einen Einsatz der Feuerwehr gegeben: Im Toilettenbereich musste ein Brand gelöscht werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 19.30 Uhr alarmiert worden. Zu der Zeit empfing die SV Drochtersen/Assel in ihrem heimischen Kehdinger Stadion den SV Meppen – das Spitzenspiel der Liga, denn der Erste traf auf den Zweiten.

Toilettencontainer: Polizei ermittelt nach Brand

Plötzlich drang Qualm aus dem Gäste-WC, mehrere Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Kurz darauf schängelten sich die Retter an den Fans im Stadion vorbei, um unter Atemschutz den kleinen Toiletten-Container zu betreten.

Das Feuer war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Partie konnte während der Löscharbeiten fortgesetzt werden. Am Ende verlor das Heimteam gegen Meppen, die somit die Tabellenspitze behaupteten.

Die Brandursache ist derweil noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Noch könne nichts ausgeschlossen werden, so ein Beamter. (dg)

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