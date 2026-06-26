Polizei

Polizei-Einsatz im Asklepios: Angreifer mit Skalpell gemeldet

Pauline Reibe Redakteurin
Das Asklepios Klinikum St. Georg: Hier soll ein Mann jemanden mit Skalpell angegriffen haben.

Im Asklepios St. Georg gab es am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz. Der Angreifer versuchte sich zu verstecken.

In der Asklepios Klinik wurde am frühen Freitagabend ein Mann mit einem Skalpell gemeldet. Die Polizei rückte sofort an.

Wie der Polizeisprecher der MOPO am Abend mitteilte, wurde der potenzielle Angreifer vom Sicherheitsdienst angesprochen, nachdem er jemanden bedroht haben soll. Daraufhin schloss er sich in einer Toilettenkabine ein.

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Die Polizei rückte an und holte den Mann aus der Kabine. Ein Skalpell wurde nicht gefunden, er wurde des Gebäudes verwiesen. Der Polizeisprecher erklärte, dass derzeit nicht klar sei, ob das Skalpell nicht existiert habe oder der Mann es in der Toilette versteckte.

Hamburg
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