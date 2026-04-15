Warum jetzt Tausende Hamburger Post von der Polizei erhalten

Einige Tausend Hamburger haben Post von der Polizei Hamburg und dem Bundeskriminalamt (BKA) bekommen. Warum Hamburger jetzt gefragt sind und was die Polizei damit erreichen will.

Rund 22.000 Hamburger haben in den vergangenen Tagen einen Brief erhalten. Was die Beamten wissen wollen: „Wie sicher fühlen Sie sich?“ Die Post kam vom Sozialforschungsinstitut Verian. In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Bundeskriminalamt und den Polizeien der Länder.

Polizei will wissen: Wie fühlen sich die Hamburger?

Die Briefe an die Hamburger sind Teil einer bundesweiten Befragung zum Thema „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2026” (SKiD). Bundesweit werden etwa 200.000 Personen angeschrieben.

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Die Befragung soll helfen, Informationen über Dunkelfelder sichtbarer werden zu lassen, um so ein genaueres Bild der Kriminalitätslage zu schaffen. Also auch Straftaten, die nicht angezeigt werden, sollen so besser erfasst werden. Zudem wird das persönliche Empfinden der Bürger abgefragt. Also, wie sicher sie sich fühlen und auch, wie sie die Arbeit der Polizei wahrnehmen.

Befragung wird seit 2020 alle zwei Jahre durchgeführt

Ausgewählt werden die Befragten mithilfe eines statistischen Verfahrens. Zudem müssen sie mindestens 16 Jahre alt sein. Auf das per Post angekündigte Schreiben folgt dann „in etwa zwei Wochen” ein Fragebogen, wie es in dem Brief heißt. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, dennoch ist eine möglichst hohe Beteiligungsquote ausschlaggebend, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, heißt es.

Das ist der Brief, den einige Hamburger in den vergangenen Tagen erhalten haben. Eva Jost Das ist der Brief, den einige Hamburger in den vergangenen Tagen erhalten haben.

Seit 2020 wird die Befragung zur „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland” in Deutschland alle zwei Jahre durchgeführt. Vergangene Erhebungen der Studie zeigten, dass nur etwa 30 Prozent der Straftaten angezeigt werden und Statistiken daher kein vollständiges Bild zeichnen können, weshalb die Umfrage gezielt ergänzen soll.

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Der Fragebogen ist bundesweit einheitlich, um die Ergebnisse vergleichen zu können. Darüber hinaus erhalten Hamburger zusätzlich Fragen, die sich auf Hamburg beziehen. So kann die Polizei Hamburg bestimmte lokale Erkenntnisse gewinnen.