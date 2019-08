Wohnungsbau in Hamburg: In diesen Stadtteilen will Tschentscher nachverdichten

In der Debatte um die Wohnraum-Knappheit in Hamburg hat sich Bürgermeister Peter Tschentscher zu Wort gemeldet. Bei einer Tagung des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) fand Tschentscher klare Worte zum Thema Verdichtung. Grade stadtauswärts gebe es noch viel ungenutzte Fläche – auch in der Höhe.

Man könne die Verkehrsadern – gemeint sind große Straßen, die die Hamburger Innenstadt mit den Randbezirken verbinden – viel intensiver nutzen, erklärte Tschentscher vor Rund 200 Teilnehmern einer Immobilien-Tagung in der „School of Business“ am Donnerstag. Thema des Branchentreffens: „Immobilienwirtschaft, Mobilität und Du: Herausforderungen, Synergien, Geschäftsmodelle“.

Richtung Rissen oder Bergedorf sei freie Fläche vorhanden

Vor allem Richtung Rissen oder Bergedorf werde die Bebauung immer niedriger und freier, so dass Fläche zur Nachverdichtung vorhanden sei, so Tschentscher. Die Voraussetzung dafür sei aber, dass der fließende Verkehr leiser und weniger schadstoffbelastend werde.

Verdichtung reicht nicht - Hamburg braucht neue Quartiere

„Allein mit Verdichtung werden wir nicht auskommen, kontert Andreas Matter, der Präsident des Zentralen Immobilien Auschusses, Tschentschers Vorschlag. Die Stadt müsse auch insgesamt wachsen, beispielsweise durch neue Quartiere wie der geplante Stadtteil Oberbillwerder.