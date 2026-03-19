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Thomas Iwan ist Co-Landessprecher der Hamburger Linken. (Archivbild)

Thomas Iwan ist Co-Landessprecher der Hamburger Linken. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Georg Wendt

paid„Hamburgs Linke steht an der Seite der Juden und verteidigt Israels Existenzrecht“

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Der Streit um den Antizionismus-Beschluss in der Linken eskaliert: Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen verlässt der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner die Partei. Der Fall zeigt, wie tief die Linke in der Frage gespalten ist, wo Israel-Kritik aufhört und Antisemitismus beginnt. Die Hamburger Linken suchen ihren Weg zwischen „viele richtige Dinge“ und „finde ich falsch“.



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