Der Streit um den Antizionismus-Beschluss in der Linken eskaliert: Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen verlässt der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner die Partei. Der Fall zeigt, wie tief die Linke in der Frage gespalten ist, wo Israel-Kritik aufhört und Antisemitismus beginnt. Die Hamburger Linken suchen ihren Weg zwischen „viele richtige Dinge“ und „finde ich falsch“.







