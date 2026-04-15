Die Preise steigen, die schwarz-rote Koalition reagiert: Eine steuer- und abgabenfreie „Entlastungsprämie“ in Höhe von maximal 1000 Euro soll Arbeitnehmern helfen. Doch viele Betriebe werden diese nach der jahrelangen Wirtschaftsflaute kaum zahlen können. Im öffentlichen Dienst haben sich viele dagegen schon gefreut: Schließlich hat der Staat in vergangenen Krisen Corona- und Inflationsprämien voll ausgezahlt. Doch dieses Mal dürften Hamburgs Staatsdiener leer ausgehen. Das macht Finanzsenator Andreas Dressel gegenüber der MOPO deutlich.







