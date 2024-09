„Regierungsprogramm“ haben Hamburgs Grüne selbstbewusst über ihre Ziele für die Bürgerschaftswahl 2025 geschrieben. „Man hat ja einen Anspruch“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks am Montag bei der Vorstellung des Wahlprogramms. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank will diesmal auf den Chefsessel im Rathaus und ihre Partei setzt dabei auch auf ungewohnte Schwerpunkte wie „Sicherheit“. Die MOPO zeigt auf, was die Grünen konkret ändern wollen.